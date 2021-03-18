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أجهزة الأمن تداهم مكتبة وتضبط داخلها 18 ألف كتاب محظور تداوله بالجيزة

الخميس 18/مارس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسئولي إحدى المكتبات، الكائنة بمحافظة الجيزة بطباعة العديد من الكتب الدراسية الخاصة بالمستوى الرفيع لكبرى الشركات العالمية للنشر والتوزيع وتصوير العديد من الملازم العلمية والدراسية والمحظور تداولها خارج نطاق الجهات المعنية، بدون تفويض أو أمر كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة والتقابل مع شقيق مالك المكتبة وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (18815) نسخة كتاب دراسى وأغلفة وملازم تعليمية.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف بأن تلك الكتب والملازم والأغلفة مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.

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