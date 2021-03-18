ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة المريخ





حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا كبيرًا على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





سجل أهداف الأهلي كل من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر في الدقائق 6 و 19 و 78 على الترتيب.





كما فاز نادي سيمبا التنزاني على المريخ السودانى، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات نفس الجولة لدوري أبطال إفريقيا.





ويلتقي الأهلي في المباراة المقبلة مع المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الخامسة.





وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:





سيمبا التنزاني: 10 نقاط.





الأهلي المصري: 7 نقاط.





فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط.





المريخ السودانى: نقطة واحدة فقط.















