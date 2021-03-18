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بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

الخميس 18/مارس/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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زف نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا رئيس النادي الجديد بشرى سارة إلى جماهير الفريق الكتالوني.

وكشف النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن عودة تدريجية للجمهور في المباريات وأنها ستكون المرة الأولى التي يعود فيها الجمهور بعد غياب طويل يوم الأحد المقبل في مباراة بين الفريق الرديف مع نظيره كورنيلا في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وأفاد برشلونة بأنه مسموح لحضور 1000 متفرج خلال الوقت الحالي وهناك 24 ساعة فرصة أمام الراغبين من أجل شراء التذاكر.
وأوضح النادي الكتالوني أن هذه الخطوة المبدئية تأتي لكي تتبعها خطوات أخرى في هذا الإتجاه، حيث من المتوقع تواجد الجمهور في مباريات الفريق الأول في الأسابيع الأخيرة من الموسم الحالي.

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