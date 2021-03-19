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محمد الجندى: لا أحد فى العالم يعرف من هو مخترع البيتكوين

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد الجندى خبير التكنولوجيا الرقمية، إن سبب ارتفاع سعر البيتكوين، العملة الرقمية الأشهر فى مصر هو "ايلون ماسك"، فهذه العملة ليست افتراضية، ولكن الأدق، "عملة مشفرة"، فمنذ عام 2008، نعيش فى فيلم "البيتكوين"، وهناك 2000 عملة مشفرة بخلاف البيتكوين، ولا أحد يعرف من اخترع هذه العملة.

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى"، على القاهرة والناس، أن هذه الشبكة لها كود مفتوح وسمى هذه الشبكة "بلوك تشين"، وهي شبكة مشاركة أجهزة كومبيوتر على مستوى العالم، موجود عليها كود مفتوح المصدر، يستطيع أى شخص أن يعرف الكود كيف يعمل، وأول عملة صدرت لم تكن تساوى أى شيء، والضامن لهذه العملة هو المعادلة الرياضية التى اخترعها صاحب مخترع بيتكوين، فالشبكة لا يمكن أن يكون عليها 21 مليون عملة، فالمعادلة تقول حينما يرسل شخص لشخص بيتكوين، لابد أن الشبكة كلها تعلم هذه الحركة.

وتابع: "العمل تصنع بطريقتين، إما الشراء، أو تصنيعها من خلال المعادلة الرياضية، والغرض منها الخروج خارج البنك المركزى، وهو ليس إضعاف للإقتصاديات، ولكن هناك "مستريح" فى البيتكوين".

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