Advertisements

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-3-2021.. المعدن الأصفر يخسر 5 جنيهات

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
Advertisements
تراجع أسعار الذهب فى مصر مع بداية التعاملات اليوم الجمعة، بعد أن شهد المعدن الأصفر حالة من التذبذب ليخسر جرام الذهب بحو 5 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 نحو 768 جنيها للجرام .

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل سعر 763 جنيها للجرام.

عيار 24 اليوم 872 جنيه.

 عيار 18 سعره 654 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب 6104 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب للارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بعد جلسة متقلبة، مع هبوط الأسهم الأمريكية وبعد قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

وكان المعدن الأصفر تعرض للضغط خلال مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات لأعلى مستوى في 14 شهراً، حيث يقلل صعود عوائد السندات من جاذبية الذهب غير المدر للعائد.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس التوقعات.

وتوقع الفيدرالي الأمريكي بالأمس تثبيت معدل الفائدة حتى عام 2023، كما رفع توقعات التضخم والنمو الاقتصادي خلال العامين الجاري والمقبل.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 1732.50 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1734.49 دولار للأوقية، بعد أن كانت متراجعاً عند مستوى 1716.60 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 91.74.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

نجم الأهلي مُهدد بالغياب عن مواجهة القمة أمام الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ 35 دقيقة

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ ساعة و 15 دقيقة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 13 ساعة

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موقف نجوم ريال مدريد من عودة رونالدو

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 43 دقيقة

حيلة جديدة تُقرب رونالدو من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد مهدد باعتزال كرة القدم

منذ 40 دقيقة

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

بلومبرج: العائدات الجذابة واستقرار العملة المصرية جعلها أفضل إختيار للاسثمار الأجنبى

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2/10/2019.. ومفاجأة فى سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-7-2020.. توقعات جديدة للمعدن الأصفر في 2020

أسعار الذهب اليوم الخميس 13-8-2020.. سعر المعدن الأصفر بعد تخطى الأوقية الـ 1900 دولار

أسعار الذهب تتحول للارتفاع خلال التعاملات المسائية والجرام يزيد 8 جنيهات

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-10-2020.. جنيهان صعود فى سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الخميس 11-3-2021.. المعدن الأصفر يربح 5 جنيهات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 م

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

10:55 م

نجم ريال مدريد مهدد باعتزال كرة القدم

11:30 م

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

09:55 م

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

05:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار