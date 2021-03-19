حسام موافي: يجب إعادة النظر في مرتبات الأطباء (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن هناك تفاوت في دخول الأطباء في مصر، معلقا: "في طبيب مش لاقي يشتري جزمة".





وأشار "موافي"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية ""، الخميس، إلى أن الطب مهنة إنسانية عند اللزوم، معلقا: "جالك عيان فقير رجع له قيمة الكشف"، مشيدا بتكريم الدولة للأطباء الشهداء خلال جائحة كورونا.



