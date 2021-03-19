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التأمينات الاجتماعية: صرف القسط الأخير من العلاوات الخمس أول أبريل
الجمعة 19/مارس/2021 - 01:51 ص
أمنية فوزي
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أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن صرف الـ13% الزيادة في المعاشات مع مرتب شهر يوليو المقبل، لافتًا إلى أن زيادة قيمة المعاشات السنوية ترتبط بمعدل التضخم السنوي.
وأوضح "عوض"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الزيادة السنوية للمعاشات ليست ثابتة بل مرتبطة بعوامل أخرى، وأن زيادة المعاشات هدفها مواجهة معدل التضخم السنوي.
وكشف عن أن الحد الأدنى للمعاشات الآن وصل إلى 900 جنيه، متابعًا: "نطمع أن يصل الحد الأدنى للمعاش بنسب متساوية مع الحد الأدنى للأجور، ووضعنا قواعد مرنة للتعامل مع تقييم الحد الأدنى للمعاشات".
وأكد أنه سيتم تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتحديثها، وسيشعر المواطن بنتائجها قريبًا، موضحًا أنه كلما زادت مدة اشتراك المؤمن عليه كلما زادت قيمة معاشه، لافتًا إلى أن أول أبريل المقبل سيتم صرف القسط الأخير للمعاش المتجمد من العلاوات الخمس.
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