التأمينات الاجتماعية: صرف القسط الأخير من العلاوات الخمس أول أبريل

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن صرف الـ13% الزيادة في المعاشات مع مرتب شهر يوليو المقبل، لافتًا إلى أن زيادة قيمة المعاشات السنوية ترتبط بمعدل التضخم السنوي.





وأوضح "عوض"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الزيادة السنوية للمعاشات ليست ثابتة بل مرتبطة بعوامل أخرى، وأن زيادة المعاشات هدفها مواجهة معدل التضخم السنوي.





وكشف عن أن الحد الأدنى للمعاشات الآن وصل إلى 900 جنيه، متابعًا: "نطمع أن يصل الحد الأدنى للمعاش بنسب متساوية مع الحد الأدنى للأجور، ووضعنا قواعد مرنة للتعامل مع تقييم الحد الأدنى للمعاشات".



