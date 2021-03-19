Advertisements

التأمينات الاجتماعية: صرف القسط الأخير من العلاوات الخمس أول أبريل

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن صرف الـ13% الزيادة في المعاشات مع مرتب شهر يوليو المقبل، لافتًا إلى أن زيادة قيمة المعاشات السنوية ترتبط بمعدل التضخم السنوي.

وأوضح "عوض"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الزيادة السنوية للمعاشات ليست ثابتة بل مرتبطة بعوامل أخرى، وأن زيادة المعاشات هدفها مواجهة معدل التضخم السنوي.

وكشف عن أن الحد الأدنى للمعاشات الآن وصل إلى 900 جنيه، متابعًا: "نطمع أن يصل الحد الأدنى للمعاش بنسب متساوية مع الحد الأدنى للأجور، ووضعنا قواعد مرنة للتعامل مع تقييم الحد الأدنى للمعاشات".

وأكد أنه سيتم تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتحديثها، وسيشعر المواطن بنتائجها قريبًا، موضحًا أنه كلما زادت مدة اشتراك المؤمن عليه كلما زادت قيمة معاشه، لافتًا إلى أن أول أبريل المقبل سيتم صرف القسط الأخير للمعاش المتجمد من العلاوات الخمس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الحد الادني للمعاشات

أخبار تهمك

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

ردة فعل نجوم ريال مدريد على إمكانية عودة كريستيانو

منذ ساعة و 26 دقيقة

نجم الأهلي يقترب من الدوري السعودي

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتحرك لضم بديل نجمه

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نجم ريال مدريد مهدد باعتزال كرة القدم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ حوالي 4 ساعات

أول صفقة يرغب كارتيرون في التعاقد معها بالزمالك

منذ أقل من ساعتين

نرمين الفقي: ما حدش سأل عني في فترة غيابي غير شيرين وحنان شوقي

منذ 42 دقيقة

نرمين الفقي تكشف عن عمرها الحقيقي وحقيقة خضوعها لعمليات تجميل

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 52 دقيقة

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تصرف أول يوليو.. كل ما تريد معرفته عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

المواعيد والطريقة.. خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم التامينى.. ننشر الشروط المطلوبة ورابط nosi.gov.eg لمعرفة قيمة الزيادة

بالخطوات.. موقع الاستعلام عن العلاوات الخمسه الجديد لاصحاب المعاشات عبر رابط nosi.gov.eg (وزارة التضامن الاجتماعي)

خبير: شراء المدد في التأمينات ما زال متاحًا (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 م

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

10:55 م

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

05:50 م

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

09:55 م

ردة فعل نجوم ريال مدريد على إمكانية عودة كريستيانو

01:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار