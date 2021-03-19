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سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 19-3-2021

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:11 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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شهدت أسعار  الدولار مقابل الجنيه المصري استقرار اليوم الجمعة، مع بداية الأجازة الأسبوعية، بعد أن شهد سعر صرف العملة الأمريكية حراك خلال تعاملات الأسبوع.

 

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.


بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر ، مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وصلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك بلوم، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

عُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي، بمستهل تعاملات اليوم، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

وتداول سعر الدولار الأمريكي لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، لدى البنك المصري الخليجي عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.


 بلغت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، في بنك الكويت الوطني 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.


 

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