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"فريق مصري روسي" ينشر بحثًا علميًا لكشف أثري في روسيا

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
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نُشر بحث للفريق البحثي المصري الروسي بمجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب والذي يُعد ضمن سلسلة أبحاث علمية نُشرت قبل ذلك في الدوريات العلمية المصرية والروسية.

يأتي ذلك في إطار اتفاقيات تعاون ثقافي وعلمي بين جامعة الفيوم وعددًا من الجامعات والمتاحف الروسية من بينها متحف آزوف للآثار والحفريات منذ عام ٢٠١٥م ومازال التعاون مستمرًا حتى الآن والذي جاء بمجهودات الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار جامعة الفيوم والدكتور وليد على خليل منسق اتفاقيات التعاون بين جامعة الفيوم وجامعات روسيا.

وصرح خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للاتحاد العام للآثاريين العرب أنه تم نشر بحثًا علميًا لفريق مصري مصري روسي بعنوان:
Types and forms of ′′ Polychrome marble ware ′′ from the Ottoman fortress of Azak in southern Russia ′
أنواع وأشكال لأواني الرخامية متعددة الألوان من قلعة آزاك العثمانية في جنوب روسيا

وأضاف ريحان بأن متحف آزوف للآثار والحفريات كان فخورًا بهذا التعاون، ونشر خبرًا عبر موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية، مشيدًا بمجلة الاتحاد العلمية المصرية المتميزة، متمنيًا المزيد من التوفيق لأعضاء الفريق البحثى المشترك ومزيدًا من التعاون في الفترة القادمة على جميع الأصعدة.

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