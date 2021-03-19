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الأهلي يتحرك لضم بديل نجمه

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:00 ص
موسيماني
موسيماني
أمل الحلفاوي
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تحركت إدارة النادي الأهلي للبحث عن بديل للدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لضمه خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بسبب الأزمة التي يعانيها النادي الأهلي، بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في العضلة الخلفية، بالإضافة إلى إصابة محمود وحيد البديل الثاني له في العضلة الخلفية أيضًا، وعدم وجود بديل للثنائي.

لجنة التخطيط بالنادي، والتي يترأسها محسن صالح، بدأت في رسم خارطة الطريق للفترة المقبلة، بالنسبة للصفقات التي يحتاجها الفريق، والتي يأتي ضمنها صفقة ظهير أيسر قوي، في الوقت الذي لا يرغب النادي في رحيل علي معلول، نظرًا لأنه من الركائز الأساسية للفريق، وتم رفع هذا الأمر كاملًا لرئيس النادي محمود الخطيب.

وتهدف لجنة التخطيط إلى ضم بديله لعدم الوقوع فيما وقع فيه الفريق خلال الفترة الماضية بعد إصابة علي معلول، وتأثر الفريق بإصابته

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