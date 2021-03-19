نيرمين الفقي تكشف عن مواصفات فارس أحلامها.. فماذا قالت

تحدثت النجمة نرمين الفقي عن الارتباط في حياتها، حيث قالت: "أنا فعليا بعمل كل حاجة لوحدى، وبقف مع العمال وبعمل كل حاجة، وحسيت بموضوع الارتباط ولازم حد يشيل عنى لما والدتى توفيت".



وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي فى برنامج معكم منى الشاذلي المذاع على قناة ال cbc : "حسيت إن لازم يكون في ونس في الحياة، وإنى لو تعبت لازم يكون في حد جنبى، ولازم يكون رجل أتسند عليه مش ياخدنى إنى نرمين الفقي لأن لا شكل ولا جسد دايم، ولكن الروح والطبيعة هي اللى فاضلة بعد ربنا سبحانه وتعالى".



واختتمت نرمين الفقي : "أنا طلعت في أسرة وكبرت نفسى واتربيت بثقافة معينة ومش هاتخلى عن ده وأكيد مش هاضحك عليكى وأقولك لو مستواه قليل هوافق، ولكن يبقى مناسب ومش لازم يكون ملياردير، لأنى مش هوافق عليه لو قلبى وعقلى مش عاوزينه".