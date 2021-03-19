مان يونايتد يقهر ميلان في عقر داره ويبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي





حقق نادي مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على نظيره ميلان بهدف دون رد في لقاء الإياب بدور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي ليبلغ دور الثمانية.





كان لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين يوم الخميس الماضي بملعب (أولد ترافورد)، معقل الفريق الإنجليزي، قد انتهى بالتعادل 1 - 1، لينال يونايتد بطاقة الصعود للدور المقبل، بفوزه 2 - 1 في مجموع لقائي الذهاب والعودة.





يدين يونايتد بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه الفرنسي البديل بول بوغبا، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.



