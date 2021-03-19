نرمين الفقي تكشف كواليس مسلسل "الليل وآخره"









وأشارت إلى أن كواليس العمل والقلوب النظيفة تظهر على الشاشة، مؤكدة: "علشان كدة المسلسل نجح".



يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "لؤلؤ"، وهو بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.









كشفت النجمة نرمين الفقي عن كواليس العمل فى مسلسل "الليل وآخره"، حيث قالت : "ده عمل هيفضل مدى الحياة ويكفينى شرف المشاركة فيه، لأن ده عمل مش هيتنسى أبدًا".وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي فى برنامج معكم منى الشاذلي المذاع على قناة ال cbc،:" لما حصل فركش أنا كنت حاضنة المخرجة رباب حسين ومكنتش مصدقة إن خلاص فركش وفضلنا نعيط في حضن بعض"ز