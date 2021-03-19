Advertisements

نرمين الفقي تكشف كواليس مسلسل "الليل وآخره"

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:21 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

كشفت النجمة نرمين الفقي عن كواليس العمل فى مسلسل "الليل وآخره"، حيث قالت : "ده عمل هيفضل مدى الحياة ويكفينى شرف المشاركة فيه، لأن ده عمل مش هيتنسى أبدًا".

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي فى برنامج معكم منى الشاذلي المذاع على قناة ال cbc،:" لما حصل فركش أنا كنت حاضنة المخرجة رباب حسين ومكنتش مصدقة إن خلاص فركش وفضلنا نعيط في حضن بعض"ز

وأشارت إلى أن كواليس العمل والقلوب النظيفة تظهر على الشاشة، مؤكدة: "علشان كدة المسلسل نجح".

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "لؤلؤ"، وهو بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نرمين الفقي مسلسل دراما

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ريال مدريد مهدد باعتزال كرة القدم

منذ ساعة و 25 دقيقة

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ حوالي 3 ساعات

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي مُهدد بالغياب عن مواجهة القمة أمام الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أول صفقة يرغب كارتيرون في التعاقد معها بالزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

بلومبرج: العائدات الجذابة واستقرار العملة المصرية جعلها أفضل إختيار للاسثمار الأجنبى

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موقف نجوم ريال مدريد من عودة رونالدو

منذ أقل من ساعتين

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ ساعتين

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يتحرك لضم بديل نجمه

منذ أقل من ساعة

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. صورة جديدة من كواليس مسلسل "لؤلؤ"

نيرمين الفقي تنشر صورة من كواليس "لؤلؤ" للنجمة مي عمر

مي عمر تثير إعجاب متابعيها بصورة من كواليس مسلسل "لؤلؤ"

مي عمر تشارك صورة من كواليس مسلسل "لؤلؤ"

محمد الشرنوبي لمي عمر: قوليلهم يا لؤلؤ بتحبيني قد إيه

بفستان زفاف.. هيدي كرم تشوق جمهورها لأحداث مسلسل لؤلؤ

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 م

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

10:55 م

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

05:50 م

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

09:55 م

الأهلي يتحرك لضم بديل نجمه

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار