مواجهات قوية للترسانة والداخلية والقناة في جولة هامة بالقسم الثاني







تنطلق في الثالثة من عصر اليوم الجمعة منافسات الجولة الثامنة عشر للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة .



1- الترسانة مع بتروجت





يشهد ملعب نادي الترسانة مواجهة نارية بين فريق الترسانة متصدر المجموعة بقيادة علاء نوح برصيد 30 نقطة مع فريق بتروجت صاحب المركز الحادي عشر بقيادة ربيع ياسين برصيد 19 نقطة.



وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



2- بورتو مع الداخلية



على استاد الجيش بالسويس واقوى مباريات الجولة بين فريق بورتو وصيف المجموعة بقيادة أشرف توفيق برصيد 30 نقطة مع فريق الداخلية صاحب المركز الثالث بقيادة محمد يسرى برصيد 29 نقطة.



وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



3- السكة الحديد مع المريخ



يستضيف فريق السكة الحديد صاحب المركز الثالث عشر بقيادة كمال أمين برصيد 18 نقطة فريق المريخ صاحب المركز الخامس بقيادة أحمد عبد العزيز برصيد 24 نقطة.



وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



4- كوكاكولا مع منتخب السويس



يلتقي فريق كوكاكولا صاحب المركز الرابع بقيادة تامر مصطفى برصيد 27 نقطة مع فريق منتخب السويس صاحب المركز السابع بقيادة أيمن المزين برصيد 22 نقطة، ويقام اللقاء بملعب الدفاع الفرعي الجوي .



وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



5- القناة مع جمهورية شبين



على ملعب نادي القناة يلعب فريق القناة صاحب المركز

السادس بقيادة محمد صلاح برصيد 23 نقطة مع فريق فريق

جمهورية شبين صاحب المركز الثامن بقيادة يأسر رضوان برصيد

22 نقطة.



وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



6- النجوم مع زد



على ملعب النجوم يدخل الفريقان اللقاء بجهاز فنى جديد فريق النجوم صاحب المركز العاشر بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 19 نقطة مع فريق زد إف سي صاحب المركز التاسع بقيادة

اسماعيل يوسف برصيد 21 نقطة.



وشهدت الجولة الأولى فوز فريق زد بهدفين مقابل هدف.



7- الزرقا مع النصر



على ملعب اهلى فارسكور يواجه فريق الزرقا صاحب المركز

الخامس عشر بقيادة أيمن الجمل برصيد 16 نقطة فريق

النصر صاحب المركز الثاني عشر بقيادة سيد عيد برصيد 19 نقطة.

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.



8- طنطا مع سرس الليان



يحل فريق سرس الليان صاحب المركز الرابع عشر بقيادة سامح اسماعيل برصيد 18 نقطة ضيفاً على فريق طنطا صاحب متذيل المجموعة بقيادة حسن موسى برصيد 15 نقطة.



وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.



ترتيب المجموعة الثانية



1- الترسانة 30 نقطة

2- بورتو 30 نقطة

3- الداخلية 29 نقطة

4- كوكاكولا 27 نقطة

5- المريخ 24 نقطة

6- القناة 23 نقطة

7- منتخب السويس 23 نقطة

8- جمهورية شبين 22 نقطة

9- زد إف سي 21 نقطة

10- النجوم 20 نقطة

11- بتروجت 19 نقطة

12- النصر 19 نقطة

13- السكة 18 نقطة

14- سرس الليان 18 نقطة

15- طنطا 15 نقطة

16- الزرقا 15 نقطة