أياكس يعبر إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

انضم أياكس أمستردام الهولندي إلى ركب المتأهلين لدور الثمانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد التفوق على مضيفه يونج بويز السويسري 2 - صفر، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.





وكان أياكس قد فاز ذهابا على ملعبه بنتيجة 3 - صفر، ليؤكد تفوقه مجددا على الفريق السويسري ويفوز عليه 5 - صفر بمجموع المباراتين.





وسجل ديفيد نيريس الهدف الأول لأياكس في الدقيقة 20، قبل أن يضيف دوسان تاديتش الهدف الثاني من ضربة جزاء.







