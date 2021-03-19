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أياكس يعبر إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي
الجمعة 19/مارس/2021 - 12:10 ص
وكالات
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انضم أياكس أمستردام الهولندي إلى ركب المتأهلين لدور الثمانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد التفوق على مضيفه يونج بويز السويسري 2 - صفر، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.
وكان أياكس قد فاز ذهابا على ملعبه بنتيجة 3 - صفر، ليؤكد تفوقه مجددا على الفريق السويسري ويفوز عليه 5 - صفر بمجموع المباراتين.
وسجل ديفيد نيريس الهدف الأول لأياكس في الدقيقة 20، قبل أن يضيف دوسان تاديتش الهدف الثاني من ضربة جزاء.
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