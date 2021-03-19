وزيرة التضامن عن عمل المنظمات الأجنبية في مصر: "مش هتكون صداع تاني" (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إنهم يعملون على توفيق أوضاع الجمعيات والمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، معلقة: "مش هنخليهم يسببوا صداع".

وأشارت "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي يعتبر مرحلة جديدة لمشاركة كل القوى في المجتمع، مؤكدة أن تنظيم ممارسة العمل الأهلي واعد جدا.

وأضافت أن توجيه الرئيس السيسي بوضع قانون جديد كانت خطوة حكيمة جدا، لافتة إلى أنه لابد أن تكون الجمعيات الأهلية لديها شفافية وتتعاون مع الجهات الحكومية، وسيتم الرد على عمل المنظمات الأهلية خلال 60 يوم من التقدم بالطلب.

ولفتت إلى أن أي منظمة يتم اكتشاف أنها مشاركة في اعمال إرهابية يتم ايقافها والتحفظ على أموالها.

