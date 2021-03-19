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بعد توديع ميلان.. المتأهلون لربع نهائي الدوري الأوروبي
الجمعة 19/مارس/2021 - 12:30 ص
الفجر الرياضي
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أسدل الستار على مباريات دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، والتي أسفرت عن مفاجآت عديدة.
وتأهل نادي مانشستر يونايتد على حساب ميلان بنتيجة 2-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بدور الستة عشر.
وفشل توتنهام هوتسبر في التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي، بعد أن فاز دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 3-2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.
المتأهلون لربع نهائي الدوري الأوروبي:
مانشستر يونايتد الإنجليزي
أرسنال الإنجليزي
روما الإيطالي
غرناطة الإسباني
فياريال الإسباني
سلافيا براغ التشيكي
دينامو زغرب الكرواتي
أياكس الهولندي
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