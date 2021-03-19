بعد توديع ميلان.. المتأهلون لربع نهائي الدوري الأوروبي

أسدل الستار على مباريات دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، والتي أسفرت عن مفاجآت عديدة.





وتأهل نادي مانشستر يونايتد على حساب ميلان بنتيجة 2-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بدور الستة عشر.





وفشل توتنهام هوتسبر في التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي، بعد أن فاز دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 3-2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.





المتأهلون لربع نهائي الدوري الأوروبي:

مانشستر يونايتد الإنجليزي

أرسنال الإنجليزي

روما الإيطالي

غرناطة الإسباني

فياريال الإسباني

سلافيا براغ التشيكي

دينامو زغرب الكرواتي

أياكس الهولندي











