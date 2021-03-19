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أول صفقة يرغب كارتيرون في التعاقد معها بالزمالك

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:30 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد سامي
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طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، التعاقد مع مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، ان كارتيرون تقدم بطلب لإدارة النادي، لضم مهاجم جديد في الميركاتو الصيفي القادم.

وأشار: "يرغب كارتيرون في الحصول على خدمات مهاجم مميز، يجيد اللعب بالرأس لاستغلال العرضيات، بالإضافة إلى ان يكون محطة للجناحين".

واختتم المصدر: يأتي هذا في ظل أزمة مركز رأس الحربة الصريح، بعد رحيل مصطفى محمد الي جالطا سراي التركي في يناير الماضي.

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