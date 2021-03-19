إلهام شاهين: "عندما واجهني والدي بمشاهدي الجريئة اعتبرته عدوي"









قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها ندمت في إحدى المرات على زيارة والدها، حيث واجهها بشريط ممنتج لكل مشاهدها الجريئة، مضيفة:" وقتها جالي حالة سكوت واعتبرت اللي يعمل كده عدوي".









وتابعت خلال لقائها ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني بقناة dmc": أنا كنت بحب أبويا، لكن اللي أنا شفته في الموقف ده عدوي".









واشارت إلى أن الفيديو الممنتج كان يحتوي على مشاهد رقص لها واخر بقميص نوم مفتوح والأخير بالمايوه".



