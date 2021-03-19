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إلهام شاهين: "عندما واجهني والدي بمشاهدي الجريئة اعتبرته عدوي"

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها ندمت في إحدى المرات على زيارة والدها، حيث واجهها بشريط ممنتج لكل مشاهدها الجريئة، مضيفة:" وقتها جالي حالة سكوت واعتبرت اللي يعمل كده عدوي".


وتابعت خلال لقائها ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني بقناة dmc": أنا كنت بحب أبويا، لكن اللي أنا شفته في الموقف ده عدوي".


واشارت إلى أن الفيديو الممنتج كان يحتوي على مشاهد رقص لها واخر بقميص نوم مفتوح والأخير بالمايوه".

إلهام شاهين: "عندما واجهني والدي بمشاهدي الجريئة اعتبرته عدوي"
إلهام شاهين: "عندما واجهني والدي بمشاهدي الجريئة اعتبرته عدوي"
إلهام شاهين: "عندما واجهني والدي بمشاهدي الجريئة اعتبرته عدوي"
إلهام شاهين: "عندما واجهني والدي بمشاهدي الجريئة اعتبرته عدوي"
إلهام شاهين: "عندما واجهني والدي بمشاهدي الجريئة اعتبرته عدوي"
إلهام شاهين: "عندما واجهني والدي بمشاهدي الجريئة اعتبرته عدوي"

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وفاء الكيلاني الهام شاهين السيرة

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