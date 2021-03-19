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إلهام شاهين: "عندما واجهني والدي بمشاهدي الجريئة اعتبرته عدوي"
الجمعة 19/مارس/2021 - 12:43 ص
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قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها ندمت في إحدى المرات على زيارة والدها، حيث واجهها بشريط ممنتج لكل مشاهدها الجريئة، مضيفة:" وقتها جالي حالة سكوت واعتبرت اللي يعمل كده عدوي".
وتابعت خلال لقائها ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني بقناة dmc": أنا كنت بحب أبويا، لكن اللي أنا شفته في الموقف ده عدوي".
واشارت إلى أن الفيديو الممنتج كان يحتوي على مشاهد رقص لها واخر بقميص نوم مفتوح والأخير بالمايوه".
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