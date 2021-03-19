نرمين الفقي تكشف عن عمرها الحقيقي وحقيقة خضوعها لعمليات تجميل







وأكدت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي المذاع على قناة ال cbc: "أنا مش بعمل عمليات تجميل لأن أنا ممثلة مش طالعة موديل وهحتاج تعابير وشى ولازم أكون مقنعة".



يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "لؤلؤ"، وهو بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

كشفت النجمة نرمين الفقي، عن عمرها الحقيقي قائلة: "عندى 48 سنة وفاضلى سنتين وأبقى 50 سنة وربنا يدينى الصحة وأكلمهم، وأنا مش بيفرق معايا الكلام ده والأهم إن ربنا يكرمني ويكون شكلى لطيف قدام الناس".