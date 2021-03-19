تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إثيوبيا تسعى لفرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية دون مراعاة مصالح دولتي المصب، مؤكدًا أنهم قلقون من التطورات الأخيرة بملف سد النهضة، لافتًا إلى أن الملء الثاني لسد النهضة يخالف الالتزامات والقواعد الدولية.



وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن نهر النيل يهب الحياة لملايين المصريين، وتعيش على ثرواته شعوب وادي النيل.



وأضاف "مدبولي"، أنه يجب تطوير المفاهيم والمبادئ لتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية، مؤكدًا أن العالم يشهد تحديات جسام أبرزها تصاعد أزمة الشح المائي وندرة المياه.



وتابع: "نسعى لتحسين نوعية وجودة المياه ورفع كفاءة منظومة الري المصري"، جاء ذلك خلال تصريحات رئيس مجلس الوزراء أمام اجتماع الأمم المتحدة.



وذكر "مدبولي"، أن الدولة المصرية وضعت خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه.



وأكد أن مصر مستعدة في الانخراط بجدية في الإعداد الجاري لمؤتمر مراجعة منتصف المدة المقرر عقهد 2023، مشددًا على أن رؤية مصر 2030 تتضمن برنامجًا طموحًا يخاطب مناحي الحياة كافة.

