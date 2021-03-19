نرمين الفقي: دوري في مسلسلي "ضل راجل" و"النمر" مفاجأة للجمهور







وأضافت نرمين الفقي خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي فى برنامج معكم منى الشاذلي المذاع على قناة ال cbc: " أنا كلمت المؤلف أحمد عبد الفتاح وقلتله بجد أنا تعبت وبقيت مرعوبة وحاسة إنى مش عارفة أعمل حاجة، بس هايكون دور مختلف تماما بجد والناس هتتفاجئ".





وأشارت إلى أنها تشارك أيضًا في في مسلسل (النمر) حيث تجسد لأول مرة دور شمس تاجرة من كبار تجار الصاغة، مضيفة: "ده امتحان صعب جدا ليا، وفى أول الاتفاق قعدنا أنا ومحمد إمام والمخرجة شيرين عادل والمؤلف محمد صلاح العزب، وكانوا متخوفين عشان أسلوب الكلام بتاع تجار الصاغة، لدرجة إنى لما عملت أول مشهد لقيت محمد إمام بيقولى إنتى حدوتة، وشيرين عادل كانت خايفة في الأول بس اطمئنت بعد أول مشهد".



يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "لؤلؤ"، وهو بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

كشفت النجمة نرمين الفقي عن أعمالها الفنية الجديدة خلال الفترة المقبلة، حيث قالت "أشارك في رمضان بمسلسل (ضل راجل) وبجد أنا تعبت أوى فيه بسبب كم الشجن والوجع والألم والطبيعية والتلقائية اللى مكتوب بيها السيناريو.