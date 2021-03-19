Advertisements

نرمين الفقي: دوري في مسلسلي "ضل راجل" و"النمر" مفاجأة للجمهور

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:16 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

كشفت النجمة نرمين الفقي عن أعمالها الفنية الجديدة خلال الفترة المقبلة، حيث قالت "أشارك في رمضان بمسلسل (ضل راجل) وبجد أنا تعبت أوى فيه بسبب كم الشجن والوجع والألم والطبيعية والتلقائية اللى مكتوب بيها السيناريو.

وأضافت نرمين الفقي خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي فى برنامج معكم منى الشاذلي المذاع على قناة ال cbc: "أنا كلمت المؤلف أحمد عبد الفتاح وقلتله بجد أنا تعبت وبقيت مرعوبة وحاسة إنى مش عارفة أعمل حاجة، بس هايكون دور مختلف تماما بجد والناس هتتفاجئ".

وأشارت إلى أنها تشارك أيضًا في في مسلسل (النمر) حيث تجسد لأول مرة دور شمس تاجرة من كبار تجار الصاغة، مضيفة: "ده امتحان صعب جدا ليا، وفى أول الاتفاق قعدنا أنا ومحمد إمام والمخرجة شيرين عادل والمؤلف محمد صلاح العزب، وكانوا متخوفين عشان أسلوب الكلام بتاع تجار الصاغة، لدرجة إنى لما عملت أول مشهد لقيت محمد إمام بيقولى إنتى حدوتة، وشيرين عادل كانت خايفة في الأول بس اطمئنت بعد أول مشهد".

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "لؤلؤ"، وهو بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نرمين الفقي ممثلة فنانة

أخبار تهمك

نجم ريال مدريد مهدد باعتزال كرة القدم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موقف نجوم ريال مدريد من عودة رونالدو

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأهلي يتحرك لضم بديل نجمه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ ساعتين

أول صفقة يرغب كارتيرون في التعاقد معها بالزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

ردة فعل نجوم ريال مدريد على إمكانية عودة كريستيانو

منذ 38 دقيقة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بعد توديع ميلان.. المتأهلون لربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ ساعة و 9 دقيقة

نرمين الفقي تكشف عن عمرها الحقيقي وحقيقة خضوعها لعمليات تجميل

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

نور تشارك جمهورها صورة من كواليس مسلسلها الرمضاني "ضل راجل"

محمد إمام يتعرض لصراعات عديدة في مسلسله "النمر"

هكذا يظهر محمود حافظ ضمن أحداث مسلسل "النمر"

نرمين الفقي توجه رسالة للفنانة إنعام سالوسة وتُعلق :" الأم والموهبة التلقائية"

رامز جلال يهنئ ياسر جلال بمناسبة مسلسل "ضل راجل"

محمد إمام يروج لمسلسله الجديد "النمر"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 م

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

10:55 م

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

05:50 م

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

09:55 م

ردة فعل نجوم ريال مدريد على إمكانية عودة كريستيانو

01:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار