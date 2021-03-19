نجم الأهلي السابق يكشف عن نقطة ضعف صلاح محسن

تحدث عبدالحميد حسن "ميدو"، نجم النادي الأهلي سابقًا، إن صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مهاجم جيد ولكن دماغه صعبة".





وأكد عبدالحميد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "صلاح محسن من أفضل المهاجمين في الوطن العربي ولكن يحتاج بعض الخبرات ويجب أن يوجه شخص معين لكي يصبح مهاجم مخضرم".





وتابع: "صلاح محسن لا يفرق معه المشاركة من عدمها فهو مقتنع أنه لاعب جيد ويتدرب بشكل تدريجي دون بذل مجهود ويجب أن يتحدث أي فرد معه لتوجيه".





وأشار: "صلاح محسن من أفضل المهاجمين في الوطن العربي ولكن يحتاج خبرات فهل الأهلي سينتظر عليه، أعتقد أن الاهلي لا ينتظر".



