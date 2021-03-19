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ردة فعل نجوم ريال مدريد على إمكانية عودة كريستيانو

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:00 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
محمد الدمتناوي
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وضحت شبكة "كواترو" الإسبانية موقف لاعبي ريال مدريد، بشان عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، مرة أخرى إلى الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو بالعودة إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما ودع يوفنتوس بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد فريق بورتو البرتغالي.

وتابعت الشبكة، أن هناك موافقة وترحيب كبير من طرف لاعبي ريال مدريد بعودة رونالدو مرة أخرى، لأنهم يعرفون مدى أهمية النجم البرتغالي.

وأشارت الشبكة، أن عودة رونالدو إلى ريال مدريد ستكون بمثابة وداع من الباب الكبير عند اعتزاله كرة القدم نهائيًا بقميص الفريق الملكي.

وكان بعض نجوم ريال مدريد قد رحبوا بإمكانية عودة كريستيانو رونالدو خلال الفترة المقبلة، لعل أبرزهم مارسيلو، كاسيميرو، كريم بنزيما وأخيرًا سيرجيو راموس وفينيسيوس جونيور، فضلًا عن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

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