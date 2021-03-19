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نرمين الفقي: ما حدش سأل عني في فترة غيابي غير شيرين وحنان شوقي

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:45 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشفت النجمة نرمين الفقي عن سبب غيابها لفترة زمنية كبيرة بسبب مرض والدتها، قائلة: "اضطريت اقعد جنب والدتي  بعد مجالها سرطان خاصة إني وحيدة وكمان جت فترة الثورة وانشغلت الفترة دى جامدة جدا حتى توفيت والدتي".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي فى برنامج معكم منى الشاذلي المذاع على قناة الcbc، "المشكلة اللى عرفتها لما كبرت إنه بمجرد ما اختفيت ملقتش حد حواليا وفضلت فترة بقول معقولة مفيش حد يتصل بيا أو يهتم بيا"ز

وتابعت: "للصراحة مفيش غير حنان شوقى وشيرين فاجئونى باتصالاتهم بالرغم إننا مش أصحاب أوى وهما اللى زارونى أيام مرض والدتى وعملوا معاها كذا فيديو وأنا بشكرهم جدا".

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "لؤلؤ"، وهو بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.


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