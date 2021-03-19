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قبل عيد الأم.. نرمين الفقي تكشف عن علاقتها بوالدتها قبل وفاتها

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:33 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشفت نرمين الفقي،  عن علاقتها بوالدتها قبل وفاتها، حيث قالت: "أمى كانت أم بكل المعانى وكانت بتروح معايا أوردرات التصوير لأنها كانت بتخاف عليا، وده شيء طبيعى".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي فى برنامج معكم منى الشاذلي المذاع على ال cbc، "ومرة زمان ضربتنى علقة بسبب إنى حبيت أعمل موضة قصة شعر (الأسد)، وقصيت شعرى وهى لما شافتنى ضربتنى لأنها بتعتبر إن الشعر ده زينة البنت".

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "لؤلؤ"، وهو بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

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