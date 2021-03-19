الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

قال الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره أثناء عمله في علاج مرضى كورونا، إن الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تواصلت معه هاتفيًا، وأكدوا له إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اختاره بنفسه لتكريمه في يوم الشهيد، معقبًا: "الشؤون المعنوية قالت الرئيس عايز يكرمك في يوم الشهيد، وأنت أول مدني تكرم في يوم الشهيد الخاص بالقوات المسلحة، ومقابلتك للرئيس هتغير حياتك".





وتابع "سامي"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، مدير أدارة الشؤون المعنوية قال لي: "إحنا فخورين بيك، عشان أنت قمت ببطولة مماثلة لأبطال القوات المسلحة".





وأشار إلى أنه عندما التقى الرئيس قال له السيسي: "أنا كنت متابع حالتك من البداية، وكنت بتابع تحاليلك على طول، وكان نفسه ترجع أشوف تاني، عشان تبقى الفرحة كبيرة".



