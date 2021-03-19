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الطبيب البطل: تكريمي من السيسي رسالة بأن الدولة لا تترك أبنائها (فيديو)

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:26 ص
محمود سامي
محمود سامي
كساب أحمد
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قال الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره أثناء القيام بواجبه في التصدي لمرض كورونا، إن الفريق الطبي يعمل في صمت، ولديه الكثير من القصص غير المعروفة، لافتَا إلى أن تقدير المواطنين للفريق الطبي يرفع معنوياتهم كثيرًا.

وتابع "سامي"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس: "البلد مش بتسيب ولادها، والرئيس عبد الفتاح السيسي إنسان جميل، وتكريمه لي رسالة بأن الدولة لا تترك أولادها على الإطلاق".

ولفت إلى أنه عندما فقد بصره تواصل معه الكثير للاطمئنان عليه، ولكن بعد ذلك لم يطمئن عليه أحد من المسؤولين على الإطلاق، وبعد ذلك حزن كثيرًا.

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