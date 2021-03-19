"الأرصاد" تحذر من عودة ظاهرة مناخية لمص ر(فيديو)

كشف أحمد عبد العال، رئيس الأرصاد الجوية السابق، حقيقة تأثر مصر بالتغيرات المناخية، قائلًا:"هناك تغيرًا في المناخ على مستوى العالم، ومصر جزء من هذا العالم، حيث تغير المناخ، وكانت الأمطار هذا العام كانت قليلة جدًا، والشتاء كان دافئ".



وتابع "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن الربيع سيبدأ يوم السبت المقبل، وسنشهد قدوم منخفض جوي يستمر لمدة أربع أيام، لافتَا إلى أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة، ولكن سريعًا ما تعود درجة الحرارة إلى درجات حرارة الشتاء، معقبًا: "أيام الربيع شبيه بفصل الشتاء"



ولفت إلى أن مصر منذ أربع سنوات لم تشهد رياح الخماسين، وهذا بسبب التغيرات المناخية، ولكن التوقعات تشير إلى عودة رياح الخماسين مرة أخرى المعروفة بالأتربة والرياح الشديدة.

