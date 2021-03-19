"عبد المقصود" يكشف لـ"الفجر" آخر تطورات انضمامه لجهاز الزمالك

كشف أحمد عبد المقصود المدير الفني لنادي الصقر السعودي، آخر التطورات بشأن انضمامه للجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة المقبلة.





وقال "عبد المقصود" في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي " : "تلقيت اتصالاً من حازم فتوح وكيل كارتيرون بناءاً على طلب الفرنسي لمعرفة رغبتي في الانضمام إلى الجهاز المعاون الفترة المقبلة، ووافقت بالفعل".





وأضاف : "لم أتلق أي اتصالاً أخر من أي مسئول بالزمالك، وتركز يحاليا في لقاء الغد في ذهاب دور الـ ٨ أمام نادي الوطني السعودي، ليكون لقاء العودة يوم الاثنين المقبل".





وواصل: "أكدت مع وكيل كارتيرون أن نادي الزمالك بيتي وشرف لي التواجد، ولكن عقب انتهاء مبارتي دور الـ ٨، حيث أنه لقاء حاسم".





وأتم : "هناك مكالمة أخرى عقب ٤ أيام مع وكيل كارتيرون أو مسئولي الزمالك، لحسم الأمر بشكل نهائي من الانضمام للجهاز المعاون".



