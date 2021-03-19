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"عبد المقصود" يكشف لـ"الفجر" آخر تطورات انضمامه لجهاز الزمالك

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:27 ص
احمد عبد المقصود
احمد عبد المقصود
محمد سامي
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كشف أحمد عبد المقصود المدير الفني لنادي الصقر السعودي، آخر التطورات بشأن انضمامه للجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة المقبلة.

وقال "عبد المقصود" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : "تلقيت اتصالاً من حازم فتوح وكيل كارتيرون بناءاً على طلب الفرنسي لمعرفة رغبتي في الانضمام إلى الجهاز المعاون الفترة المقبلة، ووافقت بالفعل".

وأضاف : "لم أتلق أي اتصالاً أخر من أي مسئول بالزمالك، وتركز يحاليا في لقاء الغد في ذهاب دور الـ ٨ أمام نادي الوطني السعودي، ليكون لقاء العودة يوم الاثنين المقبل".

وواصل: "أكدت مع وكيل كارتيرون أن نادي الزمالك بيتي وشرف لي التواجد، ولكن عقب انتهاء مبارتي دور الـ ٨، حيث أنه لقاء حاسم".

وأتم : "هناك مكالمة أخرى عقب ٤ أيام مع وكيل كارتيرون أو مسئولي الزمالك، لحسم الأمر بشكل نهائي من الانضمام للجهاز المعاون".

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كارتيرون الزمالك احمد عبد المقصود

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