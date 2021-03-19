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مدحت صالح يكشف عن الأغنية التي قدمها بدلا عن عمرو دياب

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف النجم مدحت صالح، عن الأغنية التى كان من المقرر أن يقوم بغنائها وذهبت لمطرب آخر.

وأشار خلال لقائه مع أبلة فاهيتا فى برنامج "لايف من الدوبلكس" المذاع على قناة on إلى أن الأغنية هى "الشمس الجرئية" والتي غنتها المطربة حنان، موضحاً أن الملحن خليل مصطفى استأذنه أن يعطيها للمطربة حنان ولم يعترض لأنه يحبها وبينهما عشرة عمر.

كما كشف عن الأغنية التي حصل عليها بعدما كانت مع مطرب آخر وهى "جاي على نفسك ليه" والتي كان مقررًا أن يغنيها المطرب عمرو دياب.

يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح أغنية "داين تدان" تتر مسلسل "الوجه الآخر" لماجد المصرى، وهى من كلمات عماد عبيد، وألحان مدين، وتوزيع محمد هارون، ومكساج وهندسة صوت خالد رؤوف.

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الكلمات المفتاحية

مدحت صالح فنان عمرو دياب

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