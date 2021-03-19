Advertisements

محافظة بني سويف تعلن فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:48 ص
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
أعلنت محافظة بني سويف، مساء الخميس، عن قطاع الكهرباء عن 10 مناطق سكنية، ابتداء من يوم السبت 20 مارس الجاري، بمنطقة أرض الحرية وشارع بورسعيد منطقة بنك التنمية، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 12 ظهرا لعمل صيانة دورية على بعض المغذيات.

وأوضحت أنه سيتم فصل التيار الكهربائي يوم الأحد 21 مارس الجاري، بمنطقة برج الإشارات ميدان محطة السكة الحديد ومنطقة ميدان حارث ويوم الأربعاء 24 مارس الجاري، بمنطقة مديرية الصحة وحي الزهور ويوم الخميس 25 مارس الجاري، بمنطقة الطب البيطري ومحكمة الاستئناف ومقبل ومديرية الطرق، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 12 ظهرا لعمل صيانة دورية على بعض المغذيات أيضًا.

اعتذار كهرباء بني سويف
وأكدت محافظة بني سويف، أن قطاع الكهرباء يتقدم بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًة المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة بني سويف بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

كارتيرون يفاجئ الزمالك بتصريح مثير

منذ ساعتين

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يقترب من الدوري السعودي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم ريال مدريد يرفض تمديد عقده

منذ ساعة

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتحرك لضم بديل نجمه

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

مانشستر يونايتد يتجه للتعاقد مع حارس جديد

منذ نصف ساعة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ يوم

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق سكنية ببني سويف لمدة 4 أيام

السبت.. قطع الكهرباء عن 23 منطقة سكنية بمدينة بني سويف

لصيانة المغذيات.. فصل الكهرباء عن 4 مناطق سكنية ببني سويف

قطع الكهرباء عن 5 مناطق سكنية لصيانة المغذيات ببني سويف

فصل التيار الكهربائي عن مناطق وأحياء سكنية وخدمية ببني سويف

محافظة بني سويف: قطع الكهرباء عن "الحمريا" الصيانة الدورية للمغذى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 م

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

04:01 ص

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

11:35 م

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

10:55 م

نجم ريال مدريد يرفض تمديد عقده

07:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار