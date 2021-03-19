محافظة بني سويف تعلن فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق

أعلنت محافظة بني سويف، مساء الخميس، عن قطاع الكهرباء عن 10 مناطق سكنية، ابتداء من يوم السبت 20 مارس الجاري، بمنطقة أرض الحرية وشارع بورسعيد منطقة بنك التنمية، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 12 ظهرا لعمل صيانة دورية على بعض المغذيات.





وأوضحت أنه سيتم فصل التيار الكهربائي يوم الأحد 21 مارس الجاري، بمنطقة برج الإشارات ميدان محطة السكة الحديد ومنطقة ميدان حارث ويوم الأربعاء 24 مارس الجاري، بمنطقة مديرية الصحة وحي الزهور ويوم الخميس 25 مارس الجاري، بمنطقة الطب البيطري ومحكمة الاستئناف ومقبل ومديرية الطرق، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 12 ظهرا لعمل صيانة دورية على بعض المغذيات أيضًا.





اعتذار كهرباء بني سويف