Advertisements

مسيرة كين توقفت.. ترتيب هدافي الدوري الأوروبي بعد دور الـ16

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:31 ص
هاري كين
هاري كين
وكالات
Advertisements
توقفت مسيرة النجم الإنجليزي هاري كين متصدر ترتيب هدافي الموسم الحالي للدوري الأوروبي لكرة القدم (2020-2021)، مع فريقه توتنهام هوتسبر بعد توديع الدوري المسابقة من دور الستة عشر.

وتقاسم كين صدارة أفضل هدافي الدوري الأوروبي، برصيد 8 أهداف، مع السويدي ميكائيل إسحق مهاجم فريق ليخ بوزنان البولندي، الذي خرج من الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الأوروبي بعد دور الـ16 من المسابقة:

1- السويدي ميكائيل إسحق (ليخ بوزنان) – برصيد 8 أهداف

- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – برصيد 8 أهداف

3- الإسباني بورخا مايورال (روما) – برصيد 7 أهداف

- الهولندي دونيايل مالين (آيندهوفن) – برصيد 7 أهداف

- التركي يوسف يازيسي (ليل) – برصيد 7 أهداف

- البرتغالي لويس ميغيل ألفونسو (بنفيكا) – برصيد 7 أهداف

- البرازيلي كارلوس فينيسيوس (توتنهام هوتسبير) – برصيد 6 أهداف

- النرويجي ينس بيتر هاوجي (ميلان) – برصيد 8 أهداف

- الكاميروني جان بيار نسامي (يونغ بويز) – برصيد 8 أهداف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسيرة كين رياضة الدوري الاوروبي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

نجم ريال مدريد مهدد باعتزال كرة القدم

منذ حوالي 3 ساعات

نرمين الفقي: ما حدش سأل عني في فترة غيابي غير شيرين وحنان شوقي

منذ 42 دقيقة

أول صفقة يرغب كارتيرون في التعاقد معها بالزمالك

منذ أقل من ساعتين

ردة فعل نجوم ريال مدريد على إمكانية عودة كريستيانو

منذ ساعة و 26 دقيقة

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 52 دقيقة

نجم الأهلي يقترب من الدوري السعودي

منذ نصف ساعة

نرمين الفقي تكشف عن عمرها الحقيقي وحقيقة خضوعها لعمليات تجميل

منذ ساعة و نصف

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتحرك لضم بديل نجمه

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 م

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

10:55 م

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

05:50 م

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

09:55 م

ردة فعل نجوم ريال مدريد على إمكانية عودة كريستيانو

01:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار