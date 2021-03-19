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برفقة محمود حميدة.. نادية الجندي تستعيد ذكرياتها القديمة

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت النجمة نادية الجندي، متابعيها صورة قديمة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت نادية الجندي مع الفنان محمود حميدة من كواليس فيلم "اغتيال"، فيما لاقت الصورة تفاعلًا من جمهور الجندي الذي عبر عن إعجابه الشديد بدورها في الفيلم.

وكانت آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.

ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا

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محمود حميدة الجندي

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