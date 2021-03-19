نجم الأهلي يقترب من الدوري السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي الفوز على نظيره فيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، وكيل أعمال حسين الشحات لاعب النادي الاهلي، بدأ في التواصل مع بعض الاندية السعودية من أجل ايجاد عرض للاعب في ظل رغبته في الرحيل نهاية الموسم الجاري.





وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن ذلك يأتي ذلك في ظل الانتقادات التي يتعرض لها الشحات في الفترة الاخيرة من قبل الجماهير في ظل هبوط مستواه.





ويذكر أن النادى الأهلى فى فترة راحة بعد العودة إلي القاهرة قادمًا من الكونغو الديمقراطية عقب الفوز على فيتا كلوب.



