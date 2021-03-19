Advertisements

نجم الأهلي يقترب من الدوري السعودي

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:58 ص
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
Advertisements
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي الفوز على نظيره فيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، وكيل أعمال حسين الشحات لاعب النادي الاهلي، بدأ في التواصل مع بعض الاندية السعودية من أجل ايجاد عرض للاعب في ظل رغبته في الرحيل نهاية الموسم الجاري. 

وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن ذلك يأتي ذلك في ظل الانتقادات التي يتعرض لها الشحات في الفترة الاخيرة من قبل الجماهير في ظل هبوط مستواه.

ويذكر أن النادى الأهلى فى فترة راحة بعد العودة إلي القاهرة قادمًا من الكونغو الديمقراطية عقب الفوز على فيتا كلوب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة دوري ابطال افريقيا السعودية الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نرمين الفقي: ما حدش سأل عني في فترة غيابي غير شيرين وحنان شوقي

منذ 42 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الدوري السعودي

منذ نصف ساعة

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتحرك لضم بديل نجمه

منذ ساعتين و 27 دقيقة

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد مهدد باعتزال كرة القدم

منذ حوالي 3 ساعات

نرمين الفقي تكشف عن عمرها الحقيقي وحقيقة خضوعها لعمليات تجميل

منذ ساعة و نصف

ردة فعل نجوم ريال مدريد على إمكانية عودة كريستيانو

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ حوالي 5 ساعات

أول صفقة يرغب كارتيرون في التعاقد معها بالزمالك

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 م

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

10:55 م

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

05:50 م

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

09:55 م

ردة فعل نجوم ريال مدريد على إمكانية عودة كريستيانو

01:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار