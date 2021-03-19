نجم ريال مدريد عن إمكانية عودة الدون: "قريبا للغاية"

أثار نجم ريال مدريد الجدل بشأن إمكانية عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس إلى الفريق الملكي.





وعلق مارسيلو على مقطع فيديو منشور على موقع "إنستجرام"، أثناء احتفال الثنائي بفوزهما بأحد الألقاب مع ريال مدريد، ويظهر المقطع رقصة بين الاثنين دون أسفله "هذا التناغم مارسيلو – رونالدو".





وعلق مارسيلو على هذا المقطع، قائلا: "قريبا للغاية"، مع وضع رموز تعبيرية مضحكة ورمز وضع اليد على الفم، وكأنه يخفي شيئا ما.





وأثار تعليق البرازيلي على هذا الفيديو حالة من الجدل والتساؤلات وسط متابعي كرة القدم، لا سيما وأن يوفنتوس يسعى وراء التعاقد مع مارسيلو أيضا منذ عدة مواسم، وسط رغبة من مارسيلو في الرحيل عن صفوف ريال مدريد، لهذا لا يستبعد أحد إمكانية لعبهم سويا في الصيف المقبل مع يوفنتوس.





بينما يرى البعض أن رونالدو سيعود إلى صفوف ريال مدريد من جديد لمزاملة صديقه البرازيلي في قلعة "سانتياغو برنابيو".



