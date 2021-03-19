تعرف على عدد زيجات مدحت صالح









كما لفت الانتباه إلى أنه تزوج في حياته 4 مرات، كما أن آخر قصة حب في حياته هي زوجته الحالية.





يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح أغنية "داين تدان" تتر مسلسل "الوجه الآخر" لماجد المصرى، وهى من كلمات عماد عبيد، وألحان مدين، وتوزيع محمد هارون، ومكساج وهندسة صوت خالد رؤوف.

كشف النجم مدحت صالح عن عدد زيجاته وأبنائه، وآخر قصة حب له.وأشار مدحت صالح خلال لقائه مع أبلة فاهيتا فى برنامج "اللايف فى الدوبلكس" المذاع على قناة on، إلى أن لديه من الأبناء هانيا وعمرها 33 سنة وأدهم 31 سنة مشيرًا إلى أنه تزوج زوجته الحالية منذ 11 سنة.