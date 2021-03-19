كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة وتقطع علاقاتها مع ماليزيا

أعلنت كوريا الشمالية، عن قطع العلاقات مع ماليزيا بعد تسليمها أحد مواطنيها لأميركا، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.





ووصفت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان لها، ما فعلته ماليزيا بأنه "عملا إجراميا غير مقبولا" وأنه "حادث صادم يمثل نتيجة مباشرة للمؤامرة الناجمة عن الأعمال العدائية البشعة للولايات المتحدة من أجل عزل وقمع جمهورية كوريا".



