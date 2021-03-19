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نجم الأهلي السابق عن كهربا: الفريق لن يتأثر بغيابه

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:31 ص
كهربا
كهربا
محمد جمال
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قال عبدالحميد حسن "ميدو"، نجم النادي الأهلي سابقًا، إن الأهلي لم يتأثر بغياب محمود عبدالمنعم "كهربا" بسبب قرار إيقافه من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة موسيماني.

وأكد عبدالحميد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي لا يتأثر بغياب أي لاعب، فأي لاعب من الممكن أن يضيف للنادي ولكن النادي لم ولن يتأثر بغياب كهربا أو أي لاعب والتاريخ يؤكد ذلك".

وتطرق عبدالحميد حسن خلال حديثه حول رحيل أزارو عن الأهلي، وشدد: "استغربت من رحيل أزارو عن الاهلي وكنت اعتبره خليفة حسام حسن".

وتابع: "أما عن شادي حسين مهاجم سيراميكا فهو مهاجم كبير وجيد وأتمنى انضمامه إلى الأهلي فسيكون إضافة كبيرة للفريق الأحمر".

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