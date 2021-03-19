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حالة واحدة تجعل ريال مدريد يتخلص من هازارد

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:31 ص
هازارد
هازارد
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه هناك تطورات جديدة بشأن مستقبل البلجيكي إيدين هازارد نجم وسط ريال مدريد الإسباني.

وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن هازارد غاب عن صفوف الملكي لفترة بسبب الإصابة قبل أن يعود أمام إلتشي السبت الماضي، حيث شارك لمدة 15 دقيقة فقط لكنه شعر بآلام في الكاحل ليتأكد غيابه لفترة جديدة عن المباريات.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن هازارد تلقى نصيحة من منتخب بلجيكا بإجراء عملية جراحية حتى يتمكن من اللحاق بيورو 2020 في حين يفضل ريال مدريد عدم خضوع النجم البلجيكي لأية جراحة جديدة.

وألمح البرنامج الإسباني أن ريال مدريد سيتخلص فورًا من هازارد إذا منح الأولوية لمنتخب بلجيكا والمشاركة في يورو 2020 قبل التعافي تمامًا من إصابته الحالية.

ولفت البرنامج الإسباني أن هازارد يعاني من إصابات متكررة منذ انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2019 خلال صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو.

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هازارد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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