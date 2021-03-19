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اتهامات وتهديدات متبادلة بين الصين والولايات المتحدة

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:47 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
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اتهمت الولايات المتحدة، الصين، بـ"الغوغائية"، وذلك خلال اجتماع ألاسكا، والذي يستمر يومين مع مسؤولين من وزارة الخارجية الصينية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لقد سمعنا من عدد من الدول قلقا بالغا من بعض قرارات الصين.

أما جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، فقال: "لا نسعى لنزاع مع الصين لكننا منفتحون على المنافسة الشرسة"، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.

إلى ذلك، دعت الصين الولايات المتحدة إلى "التخلي عن عقلية الحرب الباردة"، ولوحت باتخاذ "إجراءات صارمة ضد التدخلات الأميركية".

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