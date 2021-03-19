تشيلسي يهدد صفقة برشلونة المنتظرة

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي يخطط لتقديم عرض رسمي من أجل التعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تشيلسي يُجهز عرضًا لسيرجيو أجويرو للفوز بخدماته في الموسم المقبل لتدعيم خطوطه الأمامية.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن أجويرو يرغب في الاستمرار في الدوري الإنجليزي لمدة موسم آخر وذلك في حالة رحيله عن صفوف مانشستر سيتي في الصيف المقبل.





وألمحت الصحيفة البريطانية أنه تزامنا مع ارتباط أجويرو بالانتقال إلى برشلونة في ظل رغبة خوان لابورتا رئيس البرسا في ضمه، توصل النجم الأرجنتيني لاتفاق مع لابورتا على الانضمام إلى برشلونة في الصيف المقبل لمدة موسمين.





ونوهت الصحيفة البريطانية أن عقد أجويرو مع مانشستر سيتي ينتعي عقب نهاية الموسم الحالي ولم تفتح إدارة النادي الإنجليزي مسألة التجديد مع النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عامًا.





وعلى نفس الجانب، لفتت صحيفة ميرور البريطانية أن أجويرو يقترب من الانتقال إلى برشلونة ومن المتوقع أن يوقع عقداً لمدة موسمين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ونقلت الصحيفة البريطانية عن موقع دياريو إيه إس الإسباني أن خوان لابورتا رئيس برشلونة تحرك سريعا للتواصل مع أجويرو من أجل من ضمه إلى ملعب كامب نو برفقة إريك جارسيا نجم المان سيتى الشاب.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن انضمام أجويرو إلى برشلونة هو محاولة للإبقاء على ليونيل ميسى نجم الناظي الكتالوني داخل قلعة الكامب نو خاصة أن الثنائي تربطهما علاقة جيدة مع بعضهما البعض.



