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الأهلي يقترب من ضم بديل "هاني"

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:00 ص
محمد هاني
محمد هاني
محمد نادر
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وصلت مفاوضات النادي الأهلي مع كريم فؤاد الظهير الأيمن لنادي إنبي والمعار من النجوم، إلى مراحل متقدمة حيث أصبح اللاعب قريب من النادي الأهلي.

ووفقاً لما أشارت إليه المصادر ، فإن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حصل على توقيع اللاعب، وذلك تمهيداً لحسم الصفقة مع إدارة فريق النجوم في نهاية الموسم الجاري.

وأبدى النادي الأهلي اهتمامه باللاعب حيث أنه قادر على اللعب في مركز الظهير الأيسر والأيمن مما جعل النادي الأهلي يجري بعض المحاولات لضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

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محمد هاني رياضة اخبار الرياضة

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