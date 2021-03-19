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كشفت عن سنها وآخر رسالة من معجب.. 10 تصريحات جريئة لنرمين الفقي مع منى الشاذلي
الجمعة 19/مارس/2021 - 03:07 ص
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استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم"، المذاع على قناة cbc الفضائية، الخميس، الفنانة نرمين الفقي والتي أدلت بالعديد من التصريحات الجريئة نعرضها لكم في السطور التالية:
1- "عندى 48 سنة وفاضلى سنتين وأبقى 50 سنة وربنا يدينى الصحة وأكلمهم، وأنا مش بيفرق معايا الكلام ده والأهم إن ربنا يكرمني ويكون شكلى لطيف قدام الناس".
2- "أنا مش بعمل عمليات تجميل لأن أنا ممثلة مش طالعة موديل وهحتاج تعابير وشى ولازم أكون مقنعة".
3- "آخر رسالة من معجب كانت أغنية لنجاة.. وهو إعجاب من طرف واحد لكن القصة لطيفة"
4- "زمان كانوا بيحطوا لنا 10 كيلو ميكب على وشنا.. وحتى عندما أشاهد صوري القديمة بقول إية اللي كان في وشي ده".
5- "زمان عملت (قصة الأسد) في شعري، وكانت حديثة وقتها، ولما رجعت البيت خدت علقة".
6- لما كنت صغيرة كنت شقية موت، وعاملة زي الولاد بس بشعر طويل".
7- "جدتي كانت تركية، بس أنا مصرية، لكن الأصل من الجدة تركي".
8- "أول حياتي كانت صعبة جدا، وسن 16 عاما كانت فيصل في حياتي، 16 سنة مشفتش بابي، كان مهاجر برا ومكنش بيجي مصر إطلاقا".
9- "أول مرة أشوف فيها والدي وأنا عندي 16 سنة، أمي كانت بتعمل عملية وهو جه من بلجيكا، ودي حاجة يمكن مقولتهاش قبل كدة خالص".
10- "بمجرد ما بتختفي أو تحصلك ظروف معينة مش بتلاقي حد حواليكي، وللأسف فضلت فترة عمالة أقول معقولة مفيش حد بيتصل أو مهتم؟"
1- "عندى 48 سنة وفاضلى سنتين وأبقى 50 سنة وربنا يدينى الصحة وأكلمهم، وأنا مش بيفرق معايا الكلام ده والأهم إن ربنا يكرمني ويكون شكلى لطيف قدام الناس".
2- "أنا مش بعمل عمليات تجميل لأن أنا ممثلة مش طالعة موديل وهحتاج تعابير وشى ولازم أكون مقنعة".
3- "آخر رسالة من معجب كانت أغنية لنجاة.. وهو إعجاب من طرف واحد لكن القصة لطيفة"
4- "زمان كانوا بيحطوا لنا 10 كيلو ميكب على وشنا.. وحتى عندما أشاهد صوري القديمة بقول إية اللي كان في وشي ده".
5- "زمان عملت (قصة الأسد) في شعري، وكانت حديثة وقتها، ولما رجعت البيت خدت علقة".
6- لما كنت صغيرة كنت شقية موت، وعاملة زي الولاد بس بشعر طويل".
7- "جدتي كانت تركية، بس أنا مصرية، لكن الأصل من الجدة تركي".
8- "أول حياتي كانت صعبة جدا، وسن 16 عاما كانت فيصل في حياتي، 16 سنة مشفتش بابي، كان مهاجر برا ومكنش بيجي مصر إطلاقا".
9- "أول مرة أشوف فيها والدي وأنا عندي 16 سنة، أمي كانت بتعمل عملية وهو جه من بلجيكا، ودي حاجة يمكن مقولتهاش قبل كدة خالص".
10- "بمجرد ما بتختفي أو تحصلك ظروف معينة مش بتلاقي حد حواليكي، وللأسف فضلت فترة عمالة أقول معقولة مفيش حد بيتصل أو مهتم؟"
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