كشفت عن سنها وآخر رسالة من معجب.. 10 تصريحات جريئة لنرمين الفقي مع منى الشاذلي

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم"، المذاع على قناة cbc الفضائية، الخميس، الفنانة نرمين الفقي والتي أدلت بالعديد من التصريحات الجريئة نعرضها لكم في السطور التالية:



1- "عندى 48 سنة وفاضلى سنتين وأبقى 50 سنة وربنا يدينى الصحة وأكلمهم، وأنا مش بيفرق معايا الكلام ده والأهم إن ربنا يكرمني ويكون شكلى لطيف قدام الناس".



2- "أنا مش بعمل عمليات تجميل لأن أنا ممثلة مش طالعة موديل وهحتاج تعابير وشى ولازم أكون مقنعة".



3- "آخر رسالة من معجب كانت أغنية لنجاة.. وهو إعجاب من طرف واحد لكن القصة لطيفة"



4- "زمان كانوا بيحطوا لنا 10 كيلو ميكب على وشنا.. وحتى عندما أشاهد صوري القديمة بقول إية اللي كان في وشي ده".



5- "زمان عملت (قصة الأسد) في شعري، وكانت حديثة وقتها، ولما رجعت البيت خدت علقة".



6- لما كنت صغيرة كنت شقية موت، وعاملة زي الولاد بس بشعر طويل".



7- "جدتي كانت تركية، بس أنا مصرية، لكن الأصل من الجدة تركي".



8- "أول حياتي كانت صعبة جدا، وسن 16 عاما كانت فيصل في حياتي، 16 سنة مشفتش بابي، كان مهاجر برا ومكنش بيجي مصر إطلاقا".



9- "أول مرة أشوف فيها والدي وأنا عندي 16 سنة، أمي كانت بتعمل عملية وهو جه من بلجيكا، ودي حاجة يمكن مقولتهاش قبل كدة خالص".



10- "بمجرد ما بتختفي أو تحصلك ظروف معينة مش بتلاقي حد حواليكي، وللأسف فضلت فترة عمالة أقول معقولة مفيش حد بيتصل أو مهتم؟"