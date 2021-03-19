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عاجل.. مدرب حراس الزمالك الجديد يصل القاهرة

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:10 ص
كارتيرون
كارتيرون
الفجر الرياضي
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وصل مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديد إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك طلب التعاقد مع أرتور أوليفيرا مدرب حراس التعاون السعودي السابق، ليقود حراس الأبيض.

وجاء أرتور إلى القاهرة اليوم على أن يستلم مهام عمله في الزمالك بعد أيام قليلة من خسارة الأبيض أمام الترجي الرياضي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.

وتعاقد الزمالك منذ أيام مع الفرنسي باتريس كارتيرون ليقود الجهاز الفني للفريق خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.


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