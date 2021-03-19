العظمى تصل لـ25.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 19 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الجمعة نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





حالة طقس الجمعة ليلًا:

- طقس بارد على كافة الأنحاء.





الظواهر الجوية:

- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30%) تقريبًا.

- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.





بيان بدرجات الحرارة

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 12 العظمى 20

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 09 والعظمى 23

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 14 العظمى 21

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في العريش الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة في رفح الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة في نخل الصغرى 10 العظمى 24

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة في طابا الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة في الطور الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 12 والعظمى 26

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 27

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 13 والعظمى 27

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 13 والعظمى 28

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 13 والعظمى 30

درجات الحرارة في قنا الصغرى 14 والعظمى 31

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 15 والعظمى 32

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 16 والعظمى 33

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 18 والعظمى 33

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 30

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 18 والعظمى 28