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لليوم الثاني على التوالي.. "القاهرة" تجمل أسوار خط سير موكب المومياوات

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:55 ص
جانب من تجميل الشوارع
جانب من تجميل الشوارع
إسماعيل منطاوي
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تواصل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، لليوم الثاني على التوالي، دهان جميع الأسوار بطول الكورنيش بداية من ميدان التحرير حتى متحف الحضارات بمصر القديمة، بلون موحد.

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة، باستمرارا تطوير ورفع كفاء خط سير موكب المومياوات.

وفي ذات السياق، تضع محافظة القاهرة، اللمسات النهائية، للحدث العظيم الذي ينتظره المصريون والعالم أجمع، لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارات بمصر القديمة.

وفي السطور التالية نعرض أهم الاستعدادات النهائية للمحافظة لتطوير خط سير الحدث التاريخي:
- تفقدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خط سير المومياوات بحي مصر القديمة
- وجهت نائب محافظ القاهرة بتطوير جميع الأعمال المتعلقة بخط سير المومياوات
- عمل تابلوه زراعي بالورود والأزهار بالقرب من كوبري المانسترلي
- رفع كفاءة وتطوير كوبري المانسترلي
- مراجعة الأرصفة وعمدان الإنارة لرفع كفاءتهم
- تقليم جميع الأشجار المارة بالمسار وتهذيب النجيلة وتنسيق الزهور
- دهان العقارات والأرصفة بطريق مسار المومياوات
- مراجعة النافورة التجميلية بفم الخليج
- رفع أي اشغالات او مخلفات من على جانبي نهر النيل
- تم إزالة جميع التشوهات من على الجدران وطلاءها بلون موحد
- دهان أجسام وأسوار جميع الكباري
- رفع شاسيهات الإعلانات المخالفة من على الطرق

ويبدأ خط سير المومياوات من ميدان التحرير مرورًا بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات.

يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمو وسوف يتزامن مع موكب المومياوات الملكية افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية في نفس اليوم وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات. 
لليوم الثاني على التوالي.. "القاهرة" تجمل أسوار خط سير موكب المومياوات
لليوم الثاني على التوالي.. "القاهرة" تجمل أسوار خط سير موكب المومياوات
لليوم الثاني على التوالي.. "القاهرة" تجمل أسوار خط سير موكب المومياوات
لليوم الثاني على التوالي.. "القاهرة" تجمل أسوار خط سير موكب المومياوات
لليوم الثاني على التوالي.. "القاهرة" تجمل أسوار خط سير موكب المومياوات
لليوم الثاني على التوالي.. "القاهرة" تجمل أسوار خط سير موكب المومياوات

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موكب المومياوات بوابة الفجر الفجر

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