Advertisements

ريال مدريد يستغل ثغرة لضم كريستيانو رونالدو

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:30 ص
رونالدو
رونالدو
وكالات
Advertisements
كشفت تقارير صحفية غسبانية اليوم عن حيلة ريال مدريد التي سيتعاقد بها مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت "ماركا" إلى أن هذه الصفقة قد تكون معقدة بالنسبة لرونالدو، بسبب الضرائب المرتفعة في إسبانيا، مقارنة بما يدفعه في إيطاليا، لكن هناك طريقة واحدة للهروب من هذا الأمر.

وأبرزت الصحيفة، تصريحات توني روكا الرئيس التنفيذي لشركة "Himnus Football Lawyers"، الذي قال: "يتمتع رونالدو بنظام ضريبي مميز في إيطاليا".

وأضاف توني: "رونالدو لم يذهب إلى إيطاليا عن طريق الصدفة، لكن لأنها البلد الذي يتمتع بمعاملة ضريبية أفضل في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا".

ولتوضيح الفارق في الضرائب بين إيطاليا وإسبانيا، يدفع رونالدو 225 ألف يورو للخزانة الإيطالية سنويا على الدخل الذي يصل للبرتغالي والذي يقترب من 40 مليون يورو سنويا، ولكن في إسبانيا قد يصل إجمالي ما يدفعه الدون للضرائب إلى 20 مليون يورو على نفس المبلغ.

وأوضحت الصحيفة المقربة من ريال مدريد أن "صاروخ ماديرا" سيهرب من طائلة الفواتير الباهظة لمصلحة الضرائب في إسبانيا، حال انتقل إلى ريال مدريد ووقع على عقد مدته عام واحد فقط، ما يعني أنه سيدفع نسبة 19 % فقط من الدخل الشخصي دون احتساب حقوق الصور.

ولكن حال تنفيذ هذه الحيلة سيضطر رونالدو (36 عاما) للرحيل عن إسبانيا بالكامل قبل 30 يونيو 2022، لأنه سيتحول من غير مقيم إلى مقيم في البلاد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كريستيانو رونالدو رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ حوالي 5 ساعات

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 19 ساعة

أول صفقة يرغب كارتيرون في التعاقد معها بالزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

كشفت عن سنها وآخر رسالة من معجب.. 10 تصريحات جريئة لنرمين الفقي مع منى الشاذلي

منذ أقل من ساعة

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ حوالي 6 ساعات

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

ردة فعل نجوم ريال مدريد على إمكانية عودة كريستيانو

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتحرك لضم بديل نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الدوري السعودي

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 م

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

05:50 م

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

10:55 م

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

09:55 م

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

08:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار