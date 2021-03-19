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نجم الأهلي السابق يوجه رسالة صادمة لـ"مروان محسن"

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:40 ص
مروان محسن
مروان محسن
محمد جمال
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أكد عبدالحميد حسن "ميدو"، نجم النادي الأهلي سابقًا، أن وجود محمد شريف ووالتر بواليا في تشكيل النادي الأهلي، هما الأنسب.

وأكد عبدالحميد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بواليا ومحمد شريف الأنسب في تشكيل الأهلي بدلا من مروان محسن".

وأوضح: "مروان محسن شارك أمام سيمبا في التشكيل الأساسي بعدما أحرز هدفًا في لقاء الأهلي أمام فيتا كلوب في القاهرة".

وتابع: "كما أن مروان شارك بدلا من بواليا، بسبب أن الأخير يعاني من ضغوطات جماهيرية كبيرة".

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