تشييع جثمان وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد من مسجد الشرطة بعد صلاة الجمعة





تقرر تشييع جثمان الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، من مسجد الشرطة بعد صلاة الجمعة.





وسيتم تلقى العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة بالمستقبل على طريق القاهرة الإسماعيلية.





كان الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، توفي منذ ساعات قليلة عن عمر ناهز الـ69 عاما.

ونعت الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الاسبق، حيث قالت إيناس عبد الدايم: الراحل ترك بصمات بارزة فى الثقافة المصرية وترك بصمات بارزة فى مجال النقد الفنى